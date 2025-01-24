К закрытию межбанка курс доллара упал на 8 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 24 января: доллар на межбанке подешевел, а евро выросло
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Открытие 24 января
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Закрытие 24 января
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Изменения
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41,92/41,98
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41,84/41,87
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8 /11
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43,85/43,90
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43,90/43,92
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5/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,40 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,33 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,15−42,20, евро — 44,10−44,25 грн.
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Источник: Минфин
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