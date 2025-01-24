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24 января 2025, 18:01 Читати українською

Названы самые дорогие автомобильные бренды 2025 года

Британское агентство Brand Finance представило ежегодный рейтинг мировых брендов по оценке стоимости Global 500, в которую попали представители мирового автопрома.

Британское агентство Brand Finance представило ежегодный рейтинг мировых брендов по оценке стоимости Global 500, в которую попали представители мирового автопрома.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОтмечается, что ценность брендов зависит не только от объемов производства или продаж, но и от восприятия потребителями.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмечается, что ценность брендов зависит не только от объемов производства или продаж, но и от восприятия потребителями.

Титул самого дорогого автомобильного бренда в 2025 году достался Toyota. Эксперты оценили стоимость японского автогиганта в $64,7 млрд, что на $12 млрд больше, чем в прошлом году — $52,7 млрд.

С таким показателем Toyota заняла восемнадцатую строчку в абсолютном рейтинге брендов.

На вторую позицию среди автомобильных брендов (23-е место в абсолюте) опустился Mercedes-Benz с результатом $53 млрд против $59,4 млрд в прошлом году.

Замыкает тройку Hyundai (29-е место) с $46,3 млрд.

Самые дорогие автомобильные бренды

Топ-11 самых дорогих автомобильных брендов 2025 года выглядит следующим образом:

  • Toyota (18 место в абсолюте) — $64,7 млрд;
  • Mercedes-Benz (23 место) — $53 млрд;
  • Hyundai (29 место) — $46,3 млрд;
  • Tesla (36 место) — $43 млрд;
  • BMW (37 место) — $42,5 млрд;
  • Porsche (40 место) — $41,2 млрд;
  • Mitsubishi (43 место) — $40,4 млрд;
  • Tata (60 место) — $31,6 млрд;
  • Volkswagen (61 место) — $31,4 млрд;
  • Honda (70 место) — $28,3 млрд;
  • Ford (86 место) — $22,9 млрд.

Самые дорогие бренды

Что касается общего рейтинга брендов, то в нем лидируют ведущие технологические гиганты:

  • Apple — $574,5 млрд;
  • Microsoft — $461 млрд;
  • Google — $413 млрд.

При этом отмечается, что стоимость Apple выросла на 11%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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