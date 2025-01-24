Британское агентство Brand Finance представило ежегодный рейтинг мировых брендов по оценке стоимости Global 500, в которую попали представители мирового автопрома.
Названы самые дорогие автомобильные бренды 2025 года
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Отмечается, что ценность брендов зависит не только от объемов производства или продаж, но и от восприятия потребителями.
Титул самого дорогого автомобильного бренда в 2025 году достался Toyota. Эксперты оценили стоимость японского автогиганта в $64,7 млрд, что на $12 млрд больше, чем в прошлом году — $52,7 млрд.
С таким показателем Toyota заняла восемнадцатую строчку в абсолютном рейтинге брендов.
На вторую позицию среди автомобильных брендов (23-е место в абсолюте) опустился Mercedes-Benz с результатом $53 млрд против $59,4 млрд в прошлом году.
Замыкает тройку Hyundai (29-е место) с $46,3 млрд.
Самые дорогие автомобильные бренды
Топ-11 самых дорогих автомобильных брендов 2025 года выглядит следующим образом:
- Toyota (18 место в абсолюте) — $64,7 млрд;
- Mercedes-Benz (23 место) — $53 млрд;
- Hyundai (29 место) — $46,3 млрд;
- Tesla (36 место) — $43 млрд;
- BMW (37 место) — $42,5 млрд;
- Porsche (40 место) — $41,2 млрд;
- Mitsubishi (43 место) — $40,4 млрд;
- Tata (60 место) — $31,6 млрд;
- Volkswagen (61 место) — $31,4 млрд;
- Honda (70 место) — $28,3 млрд;
- Ford (86 место) — $22,9 млрд.
Самые дорогие бренды
Что касается общего рейтинга брендов, то в нем лидируют ведущие технологические гиганты:
- Apple — $574,5 млрд;
- Microsoft — $461 млрд;
- Google — $413 млрд.
При этом отмечается, что стоимость Apple выросла на 11%.
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