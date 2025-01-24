На 25% дороже: Tesla запускает новую Model Y в Европе и Северной Америке (фото)

Tesla официально запускает новую версию своего электромобиля Model Y в Европе и Северной Америке. Это произошло вскоре после запуска в Китае — в начале этого месяца, сообщает electrek.

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Интересно, что Tesla принимает заказы как на старую, так и на новую версии своего самого популярного электрического кроссовера. Это уникальный случай для Tesla. Раньше компания такого не делала.

В рамках запуска новой версии Model Y в Северной Америке и Европе Tesla лишь добавила новую «комплектацию» в онлайн-конфигураторе Model Y для Launch Series New Model Y. Фактически она является версией, представленной в Китае около двух недель назад. Хотя в Китае сейчас предлагают только новую версию.

Что нового

Новая версия Model Y имеет запас хода 320 миль (515 км) по циклу EPA. Для сравнения, предыдущая версия Model Y Long Range AWD предлагала до 311 миль (500 км).

Из других обновлений New Model Y:

улучшенные сиденья с подогревом и вентиляцией,

дополнительный 8-дюймовый дисплей для пассажиров второго ряда,

подвеска и шумоизоляция второго поколения,

дополнительная фронтальная камера,

большее количество динамиков аудио системы,

обновленное аппаратное обеспечение для подключения,

автоматическое открывание багажника,

улучшенная система климат-контроля,

более премиальный интерьер.

Цена

За все эти улучшения придется заплатить на 25% больше. Новая Launch Series New Model Y стоит $59 999, что на $12 000 дороже предыдущей версии Model Y Long Range AWD, которую все еще можно заказать.

По данным Укравтопрома, в стоимость новинки уже включено ПО автопилота, которое является опциональным (за $8 000) для предыдущих версий Model Y.

В частности, для Launch Series покупатели получают набор специальных эмблем по всему автомобилю.

Tesla предлагает новую Model Y только в цветах Stealth Grey, Pearl White Multi-Coat, Ultra Red и Quicksilver, которые включены в цену Launch Series.

По данным Tesla, первые поставки новой версии Model Y состоятся в марте в Северной Америке.

Производство обновленной модели для европейских рынков Tesla начала на своем заводе в Грюнхайде вблизи Берлина 14 января.

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