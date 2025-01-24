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24 января 2025, 14:55 Читати українською

UBS видит дальнейший рост цен на золото, поскольку центральные банки остаются ключевыми покупателями

Золото продемонстрировало сильные показатели в 2024 году, отметившись ростом на 27% и достигнув исторического максимума в 2 788 USD/унция 30 октября. Это пятый год подряд роста для драгоценного металла, и только какао и кофе превзошли его в товарном секторе.

Золото продемонстрировало сильные показатели в 2024 году, отметившись ростом на 27% и достигнув исторического максимума в 2 788 USD/унция 30 октября.
Фото Pixabay

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Что известно

По данным UBS, центральные банки продолжали оставаться основой спроса на золото, при этом их покупки и повышенные глобальные премии за риск стимулировали рост цен на золото. Несмотря на нарушение связи между золотом и реальными процентными ставками, эти факторы поддерживали рынок золота на высоком уровне.

Предварительные оценки показывают, что спрос центральных банков на золото в 2024 году составил около 1 000 метрических тонн (мт), что немного ниже, чем в предыдущие два года. В 2022 году была зафиксирована самая высокая годовая покупка в истории — 1 082 мт.

Детали

Диверсификация была ключевым фактором в рекордном ралли золота. Ожидается, что эта тенденция продолжится из-за сохраняющейся торговой и геополитической неопределенности, а также опасений по поводу государственного долга США.

В результате ожидается, что сильные покупки золота официальным сектором и спрос на диверсификацию со стороны менее чувствительных к ставкам частей инвестиционного сообщества продолжатся. Это приводит к сохранению длинной позиции по золоту в глобальной стратегии с целевым показателем 2 850 USD/унция к концу года.

Источник: Минфин
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