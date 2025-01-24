Акции Sony падают после снижения прогноза EA

Акции Sony упали в пятницу в ответ на снижение прогноза Electronic Arts. Акции последней упали почти на 17% после того, как игровой гигант сообщил о 11% недоборе чистых заказов за третий финансовый квартал и снизил прогноз чистых заказов на весь год на 8%.

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Снижение прогноза объясняется более слабой, чем ожидалось, реакцией геймеров на последнюю часть EA Sports FC и разочаровывающими продажами Dragon Age: The Veilguard. Игры EA составляют примерно 20% выручки Sony от программного обеспечения для игр.

Macquarie оценивает, что снижение годового прогноза EA может привести к негативному влиянию более чем на 1,5% на операционную прибыль Sony, что потенциально может привести к потере 10−15 млрд иен. Несмотря на этот удар, для Sony есть потенциальный положительный момент в показателях других игр.

Бесплатные игры, такие как Fortnite от Epic Games и Marvel Rivals от NetEase, показали устойчивые результаты, причем Marvel Rivals возглавила чарт бесплатных загрузок PlayStation в США, Канаде и ЕС в декабре.