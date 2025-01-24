Commerzbank ждет конкретного предложения от UniCredit

Немецкий банк Commerzbank подтвердил в пятницу, что не будет вступать в официальные переговоры с UniCredit, пока не получит конкретное предложение о слиянии от итальянского банка. Это заявление последовало после того, как UniCredit выразил заинтересованность в потенциальном слиянии, что вызвало ажиотаж в Берлине.

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Ранее в пятницу Financial Times сообщила, что генеральный директор Commerzbank Беттина Орлопп отклонила приглашение генерального директора UniCredit Андреа Орчела на неформальные переговоры о возможном слиянии. Эта информация была предоставлена источниками, знакомыми с ситуацией.

Представитель Commerzbank заявил: «Мы последовательно сигнализировали о нашей готовности вести переговоры и рассмотрели бы предложение от UniCredit в интересах всех заинтересованных сторон. Однако мы пока не получили никакого предложения».

Представитель банка также пояснил, что только детальное предложение, описывающее экономические и структурные условия сделки, может стать основой для потенциальных переговоров. Это заявление было сделано в ответ на запрос о комментарии.