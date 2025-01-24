Курс валют на 24 января: доллар подешевел на 5 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,90−42,40 грн. Евро покупают за 43,62 грн, а продают за 44,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,15−42,25, евро — 44,05−44,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,92−41,98 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,85−43,90 грн/евро.

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