За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 826 820 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 января: 1 500 российских оккупантов, 2 танка и 51 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 826820 (+1500) человек,
- танков — 9852 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 20508 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 22295 (+39) ед,
- РСЗО — 1263 (+1) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23162 (+51),
- крылатые ракеты — 3051 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34992 (+87) ед,
- специальная техника — 3715 (+1).
Источник: Минфин
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