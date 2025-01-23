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23 января 2025, 19:40 Читати українською

Европейские банки выплатят акционерам рекордные 123 млрд евро по итогам 2024 года

Европейские банки готовы выплатить акционерам по итогам 2024 года рекордные 123 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты швейцарского банка UBS.

Европейские банки готовы выплатить акционерам по итогам 2024 года рекордные 123 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты швейцарского банка UBS.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиПо его оценке, кредитные организации выплатят 74,4 млрд евро в виде дивидендов и 49 млрд евро в виде обратного выкупа акций.
Фото: depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

По его оценке, кредитные организации выплатят 74,4 млрд евро в виде дивидендов и 49 млрд евро в виде обратного выкупа акций. Это будет вторым годом подряд, когда выплаты акционерам превысят уровень до мирового финансового кризиса.

Такие крупные выплаты обусловлены высокой прибылью, связанной с ростом процентных ставок, и желанием компенсировать акционерам периоды отсутствия дивидендов во время пандемии COVID-19.

Лидерами по объему выплат станут крупнейшие банки Европы и Великобритании: HSBC, BNP Paribas и UniCredit намерены вернуть акционерам 19,3 млрд евро, 11,6 млрд евро и 8,8 млрд евро соответственно.

Управляющий партнер Axiom Alternative Investments Жером Легра заявил FT, что текущий уровень доходности является устойчивым и что его компания ожидает «небольшого увеличения общей доходности в 2025 году по сравнению с 2024 годом».

Среди факторов, способствующих этому, он назвал более дешевые депозиты, рефинансирование заемщиков по более высоким ставкам и рост доходов от комиссионных услуг, особенно у банков с развитыми подразделениями.

Аналитики Citigroup ожидают, что европейские банки выплатят около 80 млрд евро дивидендов и осуществят выкупы акций на 54 млрд евро по итогам текущего года.

Впрочем, европейские банки продолжают торговаться с дисконтом к балансовой стоимости своих активов и уступают в оценке своим американским конкурентам, подчеркивает FT.

Глава UniCredit Андреа Орчел, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил обеспокоенность более мягким регулированием банков в США, что может создать конкурентное преимущество для американских игроков, которые работают в Европе.

По его словам, менее строгая регуляторная политика в США ставит европейские банки в заведомо невыгодное положение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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