Европейские банки выплатят акционерам рекордные 123 млрд евро по итогам 2024 года

Европейские банки готовы выплатить акционерам по итогам 2024 года рекордные 123 млрд евро , пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты швейцарского банка UBS.

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Детали

По его оценке, кредитные организации выплатят 74,4 млрд евро в виде дивидендов и 49 млрд евро в виде обратного выкупа акций. Это будет вторым годом подряд, когда выплаты акционерам превысят уровень до мирового финансового кризиса.

Такие крупные выплаты обусловлены высокой прибылью, связанной с ростом процентных ставок, и желанием компенсировать акционерам периоды отсутствия дивидендов во время пандемии COVID-19.

Лидерами по объему выплат станут крупнейшие банки Европы и Великобритании: HSBC, BNP Paribas и UniCredit намерены вернуть акционерам 19,3 млрд евро, 11,6 млрд евро и 8,8 млрд евро соответственно.

Управляющий партнер Axiom Alternative Investments Жером Легра заявил FT, что текущий уровень доходности является устойчивым и что его компания ожидает «небольшого увеличения общей доходности в 2025 году по сравнению с 2024 годом».

Среди факторов, способствующих этому, он назвал более дешевые депозиты, рефинансирование заемщиков по более высоким ставкам и рост доходов от комиссионных услуг, особенно у банков с развитыми подразделениями.

Аналитики Citigroup ожидают, что европейские банки выплатят около 80 млрд евро дивидендов и осуществят выкупы акций на 54 млрд евро по итогам текущего года.

Впрочем, европейские банки продолжают торговаться с дисконтом к балансовой стоимости своих активов и уступают в оценке своим американским конкурентам, подчеркивает FT.

Глава UniCredit Андреа Орчел, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил обеспокоенность более мягким регулированием банков в США, что может создать конкурентное преимущество для американских игроков, которые работают в Европе.

По его словам, менее строгая регуляторная политика в США ставит европейские банки в заведомо невыгодное положение.