К закрытию межбанка курс доллара снизился на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.
Курс валют на вечер 23 января: доллар подешевел на межбанке на 7 копеек
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Открытие 23 января
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Закрытие 23 января
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Изменения
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41,99/42,02
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41,92/41,98
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7 /4
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43,67/43,69
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43,65/43,69
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2/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,40 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,20−42,28, евро — 44,00−44,20 грн.
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Источник: Минфин
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