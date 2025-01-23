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23 января 2025, 19:01 Читати українською

Глава BlackRock выступает за токенизацию акций и облигаций

В недавнем публичном заявлении Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, выразил поддержку одобрению Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) токенизации облигаций и акций. Эта позиция является частью более широкой тенденции, направленной на преобразование финансовых активов в цифровые токены на блокчейн-сетях. Об этом сообщает Investing.

В недавнем публичном заявлении Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, выразил поддержку одобрению Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) токенизации облигаций и акций.

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«Если мы сможем токенизировать облигации и акции… это демократизирует инвестирование способами, которые мы не можем себе представить», — заявил Финк в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Цель этой инициативы — революционизировать способы доступа к инвестициям и управления ими. Обсуждение этого потенциального развития было спровоцировано замечаниями Финка в недавних интервью.

Он подчеркнул перспективу демократизации инвестиций через токенизацию, одновременно признавая проблемы, связанные с регуляторным одобрением и влиянием на рынок.

Токенизация активов, особенно облигаций и акций, потенциально может повысить доступность инвестиций, облегчая участие в финансовом рынке для более широкого круга лиц. Однако эта трансформация потребует одобрения и надзора со стороны регулирующих органов, таких как SEC.

Заявления Финка вывели тему токенизации активов на первый план, подчеркивая как ее потенциальные преимущества, так и сложности. Регуляторное одобрение, в частности, является основным препятствием, которое необходимо преодолеть для реализации этого видения.

Последствия токенизации для рынка — еще один аспект, требующий тщательного рассмотрения. Таким образом, комментарии Финка спровоцировали дискуссию о будущем управления инвестициями и потенциальной роли технологии блокчейн в этом секторе.

Хотя идея токенизации акций и облигаций набирает обороты, еще предстоит увидеть, как это будет реализовано и регулироваться. Комментарии генерального директора BlackRock, одной из крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями, подчеркивают растущий интерес и потенциал цифровой трансформации в финансовом секторе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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