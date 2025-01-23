Власти Лос-Анджелеса оценили ущерб от пожаров в $350 млн

Ущерб, который нанесли общественной инфраструктуре Лос-Анджелеса лесные пожары, составил по меньшей мере $350 млн, пишет Los Angeles Times со ссылкой на отчет, представленный городскому совету, речь идет об оценке ущерба за первые четыре дня пожаров.

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«Это предварительная оценка. Вероятно, она (сумма) вырастет», — заявил Мэтт Сабо из административного отдела, который занимался подсчетом ущерба, на собрании совета.

В этой сумме учтены уличные фонари, центры отдыха и сгоревшая библиотека в районе Пасифик Палисейдс (ее убытки оценены в $55 млн). Согласно отчету, ущерб городского Департамента водных ресурсов и энергетики составил почти $76 млн, санитарной инфраструктуры, в том числе насосных станций, — еще $48 млн.

В эту сумму не включен ущерб от пожара Итон, который охватил территории Алтадина и Пасадена за пределами города.

Кроме того, комитет не включал общественные здания, которые находятся на обслуживании Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса и других негородских агентств.

Помимо этого, расходы города на «экстренное реагирование», прежде всего работу пожарных и полицейских, составили около $24 млн за первые 10 дней пожаров, пишет газета.

Напомним

Лесные пожары начались в Южной Калифорнии 7 января. По данным AP, в огне погибло по меньшей мере 25 человек.

Вечером 22 января в округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар, огонь за несколько часов охватил площадь около 39 кв. км около озера Кастаик, передает AP.

Сообщений о пострадавших домах или других строениях пока не поступало, но более 30 000 местных жителей получили распоряжения об обязательной эвакуации, еще около 20 000 предупредили, что им может потребоваться уехать.

Выплаты страховых компаний из-за причиненного пожарами ущерба могут превысить $20 млрд — таким образом, они, вероятно, станут самыми разрушительными в финансовом плане в истории США, прогнозировали аналитики JPMorgan Chase & Co.

В целом, по предварительной оценке AccuWeather, ущерб и экономические потери из-за пожаров могут достичь $57 млрд.