С 29 января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Как оформить

С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на его назначение. Будет назначаться субсидия по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Кто сможет воспользоваться субсидией

Внутри перемещенные лица, выехавшие из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеющие собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтоженное или непригодное для проживания, хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Важно: субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;

арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;

арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе «Убежище».

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Как можно будет оформить субсидию на аренду