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23 января 2025, 16:44 Читати українською

С 29 января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Как оформить

С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на его назначение. Будет назначаться субсидия по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.

С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на его назначение.
Фото: depositphotos

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Кто сможет воспользоваться субсидией

Внутри перемещенные лица, выехавшие из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеющие собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтоженное или непригодное для проживания, хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.

Важно: субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:

  • арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;
  • арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;
  • арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе «Убежище».

При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Как можно будет оформить субсидию на аренду

  • офлайн — в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг;
  • онлайн — через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, оно должно быть и у владельца жилья, и у ВПЛ).

Какие документы будут необходимы

  • договор найма (по установленной форме);
  • заявление (по установленной форме);
  • при необходимости копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-то особые обстоятельства.

Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но если владелец жилья проживает в другом регионе или за рубежом, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ (используя электронную подпись).

Кроме того, подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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