С 29 января внутренне перемещенные лица смогут подавать документы на его назначение. Будет назначаться субсидия по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении Минсоцполитики.
С 29 января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Как оформить
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Кто сможет воспользоваться субсидией
Внутри перемещенные лица, выехавшие из оккупированных российской федерацией регионов или из зон боевых действий и не имеющие собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, а их жилье уничтоженное или непригодное для проживания, хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют достаточно средств для этого арендуют жилье и тратят на него существенную часть своих доходов.
Важно: субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, что:
- арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями;
- арендатор не получает от государства помощи на проживание ВПЛ;
- арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе «Убежище».
При этом семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.
Как можно будет оформить субсидию на аренду
- офлайн — в ближайшем сервисном центре ПФУ или центре предоставления административных услуг;
- онлайн — через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение (с использованием электронной подписи, оно должно быть и у владельца жилья, и у ВПЛ).
Какие документы будут необходимы
- договор найма (по установленной форме);
- заявление (по установленной форме);
- при необходимости копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-то особые обстоятельства.
Документы представляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Но если владелец жилья проживает в другом регионе или за рубежом, можно воспользоваться электронной формой подачи документов через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ (используя электронную подпись).
Кроме того, подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может его законный представитель на основании доверенности.
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