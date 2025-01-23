В Киевсовете рассматривают продажу Житнего рынка: озвучена стоимость ремонта

В Киевском городском совете зарегистрировали проект решения, предусматривающего продажу Житнего рынка, расположенного на Подоле. Об этом сообщает глава Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

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По его словам, руководство рынка за последние 15 лет довело его до убыточности, поэтому сейчас во время военного положения планируют продать его по сниженной цене.

Сейчас этот исторический объект нуждается в капитальном ремонте, после которого может приносить прибыль городу.

«Может, город привлечет инвестора, даст льготу на поддержку новому арендатору, назначит действенного руководителя… А есть ли гарантия, что там не появится очередная застройка? Нет. Ведь новый собственник, что захочет, то сделает с рынком», — написал Кривошея в Facebook.

Депутат Киевсовета Тарас Козак отметил, что Житний рынок находится в аварийном и пожарно опасном состоянии. Также есть угроза обрушения крыши, в частности из-за гнилых инженерных коммуникаций и ржавчины на железных колоннах.

По его словам, рынку необходим ремонт, однако он должен останется Житним рынком.

Сколько будет стоить ремонт

Козак отметил, что ремонтные работы рынка могут обойтись от 118 до 700 млн. грн., согласно информации его источников. Однако, по его мнению, сумма может составить 400−500 млн грн.

Как утверждает депутат, чтобы сохранить рынок, стоит отметить в договоре продажи три условия — функционал, внешний вид, цельный имущественный комплекс.

«Если за три года покупатель не справится или будет делать какие-нибудь глупости, город Киев будет обязан выкупить назад Житний рынок, по той же цене. Именно такой проект решения Киевсовета мы с коллегами из всех фракций КМР зарегистрировали вчера», — сказал Тарас Козак.