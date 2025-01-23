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23 января 2025, 13:54 Читати українською

Акции Puma обвалились на 18% после падения прибыли

Акции немецкого бренда спортивной одежды Puma упали на 18% в начале торгов в четверг после того, как компания отчиталась о более слабых, чем ожидалось, продажах за четвертый квартал и снижении годовой прибыли. Об этом сообщает Reuters.

Акции немецкого бренда спортивной одежды Puma упали на 18% в начале торгов в четверг после того, как компания отчиталась о более слабых, чем ожидалось, продажах за четвертый квартал и снижении годовой прибыли.
Фото: pixabay.com

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Финансовые результаты Puma, объявленные поздно вечером в среду, появились на фоне сильных продаж и прибыльности конкурента Adidas, что подчеркнуло вызовы, с которыми сталкивается Puma для улучшения своего бренда, отметили аналитики JP Morgan.

По состоянию на 11:20 по киевскому времени акции Puma упали на 18% до 34,4 евро, что достигло самого низкого уровня с марта 2018 года.

Продажи Puma в четвертом квартале выросли на 9,8% в валютно-корректированных показателях, в то время как аналитики ожидали роста на уровне 12%. Чистая прибыль компании за прошлый год снизилась до 282 млн евро по сравнению с 305 млн евро в прошлом году.

Компания не предоставила деталей в среду, что стало причиной более слабых, чем ожидалось, продаж. Генеральный директор Арне Фрейндт в ноябре выражал уверенность в высоком спросе в сезон праздничных покупок.

Puma начала программу сокращения расходов, ставя своей целью достичь маржи EBIT (прибыли к процентам и налогам) в 8,5% к 2027 году по сравнению с 7,1% в 2024 году.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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