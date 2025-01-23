Убытки EasyJet снизились за I квартал

Показатели EasyJet за первый отчетный период стали значительно лучше благодаря большому спросу в период праздников и сокращению затрат. Операционный убыток авиаперевозчика за 3 месяца, завершившиеся вместе с декабрем 2024-го, достиг £61 миллиона, сократившись на 52% годовых. Число пассажиров фирмы увеличилось на 7% год к году, до 21,2 миллиона. Показатель доступных пассажиро-километров в то же время поднялся на 11%, отражая усилия по наращиванию возможностей и оптимизации, информируют аналитики LBLV .

Коэффициент нагрузки компании колебался в пределах 88%, что говорит о большом спросе в сезон праздников. Одной из причин снижения убытков стало сокращение затрат на горючее. Цена топлива на доступный пассажиро-километр сократилась на 13% годовых. CASK сохранило стабильность, указывая на эффективность управления затратами в иных сферах.

EasyJet все еще намерена добиться годовой цели

EasyJet Holidays, являющаяся элементом стратегии фирмы по диверсификации, за 3 месяца обеспечила £43 миллиона прибыли (рост на £12 миллионов год к году). Фирма ждет, что в 2025-м фингоду её пропускная способность вырастет на 8%. Она рассчитывает на сохранение большого спроса на рейсы и праздничные пакеты, как передают в lblv.com.

По словам CEO EasyJet Кентона Джарвиса, спрос на рейсы и туры фирмы сохраняется: бронь приобрели уже более миллиона клиентов. При этом особой популярностью пользуются новые направления авиаперевозчика, вроде Каира и Туниса. Фирма утверждает, что ее текущие показатели вписываются в общую цель, предполагающую выход на более чем £1 миллиард доналоговой прибыли в год. Этой цели планируют достичь с помощью непрерывного повышения пропускной способности и экономии расходов.

Яна Барина, финансовый аналитик LBLV