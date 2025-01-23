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23 января 2025, 12:25 Читати українською

Solana нацелена на уровень $300, а XYZVerse и HBAR идут к росту в 50 раз


Solana приближается к значительному ценовому рубежу, намекая на серьезный скачок стоимости. В то же время XYZVerse и HBAR привлекают внимание благодаря своему потенциалу для впечатляющего роста. Эти события вызывают интерес на рынке и сулят захватывающее будущее для этих цифровых активов.

Solana приближается к значительному ценовому рубежу, намекая на серьезный скачок стоимости.

XYZ: Следующий чемпион среди мем-монет, готовый доминировать в 2025 году

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Гонка началась, и XYZ движется к рекордным прибылям с неудержимым импульсом! Этот сенсационный спортивный мем-токен готов стать следующим большим проектом в 2025 году, привлекая внимание криптоэнтузиастов и спортивных фанатов по всему миру.

XYZ обещает ошеломляющий рост, оставляя позади такие проекты, как BOME и WIF. С прогнозируемым ростом на 7,400% XYZ готов захватить корону лучшей мем-монеты в криптовалютной гонке 2025 года!

💸 Правьте игрой, зарабатывайте, пока идет движение 💸
XYZ — это звезда экосистемы XYZVerse, признанной «Лучшим новым мем-проектом». Это уникальное сочетание спортивного азарта и мем-культуры станет идеальной платформой для криптоэнтузиастов и спортивных болельщиков.

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XYZ в настоящее время недооценен, и с будущими листингами ранние инвесторы могут рассчитывать на значительные прибыли.

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Solana (SOL)

Solana (SOL) продемонстрировала впечатляющие результаты за последнее время. За последнюю неделю ее цена выросла на 35,68%. За последний месяц прирост составил 41,10%, а за последние шесть месяцев — 48,00%. Этот стабильный восходящий тренд свидетельствует о высоком интересе со стороны инвесторов.

На данный момент SOL торгуется в диапазоне от $182,53 до $308,44. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке $364,82. Если цена преодолеет эту точку, следующей целью может стать $490. Ближайший уровень поддержки — $113; если цена упадет ниже этого уровня, возможны дальнейшие снижения.

Технические индикаторы указывают на потенциал роста. Простая скользящая средняя за 10 дней составляет $254,24, что немного выше 100-дневной средней ($252,18), что указывает на краткосрочный бычий импульс. Индекс относительной силы (RSI) составляет 56,03, что свидетельствует о стабильности. MACD положительный на уровне 2,935, поддерживая возможное движение вверх. Исходя из этих данных, цена Solana может продолжить рост, возможно, преодолев текущие уровни сопротивления.

Hedera (HBAR)

За последние шесть месяцев Hedera (HBAR) выросла на 386%. За последний месяц ее цена поднялась на 21,82%, а за неделю — на 12,31%. В настоящее время HBAR торгуется в диапазоне от $0,25 до $0,40, привлекая внимание криптосообщества.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. Простые скользящие средние за 10 и 100 дней близки друг к другу ($0,33 и $0,34 соответственно), что указывает на фазу консолидации. Индекс относительной силы (RSI) составляет 34,76, приближаясь к зоне перепроданности. Индикатор стохастики находится на уровне 6,95, намекая на недооцененность HBAR в краткосрочной перспективе.

Ближайший уровень сопротивления — $0,47. Пробой этого уровня может привести к следующему сопротивлению на отметке $0,62, что предполагает возможный прирост на 17% и 55% от текущих цен. Снизу уровни поддержки находятся на отметках $0,18 и $0,0366. Учитывая последние тренды и эти ключевые уровни, за движением цены HBAR стоит внимательно следить.

На фоне усиления бычьего тренда 2025 года SOL, HBAR и особенно XYZVerse (XYZ) становятся заметными игроками с огромным потенциалом на криптовалютном рынке.

Узнайте больше о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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