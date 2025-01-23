Курс валют на 23 января: доллар в банках подешевел на 10 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара по покупке и продаже потерял 10 копеек. Евро в покупке прибавило 10 копеек, а в продаже 1 копейку.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро потеряло 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,40 грн. Евро покупают за 43,60 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,34−42,37, евро — 44,09−44,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,99−42,02 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,67−43,69 грн/евро.

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