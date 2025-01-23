В США призвали отменить налогообложение криптовалют, TORN взлетел на 250%: что нового на рынке

Конгрессмен США призвал отменить налогообложение криптовалют

Конгрессмен США Уоррен Дэвидсон выступил перед Комитетом по бюджету Палаты представителей по налогам на криптовалюты. Об этом сообщает журналистка FOX Business Элеонор Терретт.

По ее словам, чиновник призвал отменить требования Байдена по налогообложению криптовалют. Террет отметила, что Комитет по вопросам бюджета занимается написанием налоговых законопроектов.

«Дэвидсон был сторонником более четких стандартов отчетности для цифровых активов и использовал свое время на сегодняшнем заседании, чтобы поговорить об отмене требований Байдена по налогообложению криптовалют», — добавила журналистка.

В октябре 2024 года сенатор штата Огайо Нирадж Антани представил законопроект, обязывающий штат и все местные политические подразделения принимать криптовалюты для оплаты государственных и местных налогов и сборов. Позже того же месяца Федеральный резервный банк США предложил запретить или обложить налогом биткоины.

Токен TORN взлетел на около 250% после снятия санкций с Tornado Cash

Апелляционный суд пятой инстанции США снял санкции с Tornado Cash, а также признал незаконными санкции, наложенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) на криптомиксер. Это следует из судебных документов.

Кроме того, в заявлении сказано, что OFAC превысили полномочия, а использование международного экономического закона (IEEPA) для блокирования Tornado Cash необоснованно.

Также суд постановил, что неизменные (immutable) смартконтракты Tornado Cash не являются «собственностью», подпадающей под санкции в соответствии с IEEPA. Смартконтракты этого протокола работают автономно, без возможности контроля или изменения даже со стороны разработчиков, говорится в документе.

Отметим, в суд обратилось шесть пользователей Tornado Cash. Они заявили, что санкции несправедливо коснулись законопослушных граждан, использовавших протокол для защиты конфиденциальности.

Например, один из истцов анонимно донатив в поддержку Украины, опасаясь хакерских атак РФ. Другой — использовал Tornado Cash для защиты своих данных от киберпреступников.

В итоге апелляционный суд упразднил решение низшей инстанции и направил дело на дальнейшее рассмотрение в окружной суд, обязав принять частичное решение в пользу истцов.

На фоне этой новости токен Tornado Cash (TORN) в моменте вырос на около 250%, с $8 до $27. К моменту написания новости цена актива опустилась до $17.

X-аккаунт Nasdaq сломали для продвижения фейкового мем-коина

Неизвестный хакер сломал официальный X-аккаунт биржи Nasdaq для продвижения мошеннического мем-токена STONKS, копирующего название оригинальной монеты на базе Solana. Об этом сообщает The Block.

Сначала злоумышленник переименовал фейковую страницу в филиал Nasdaq, запостил на ней рекламу только что выпущенного им мемкоина и ретвитнул ее в настоящий аккаунт биржи.

По данным DEXscreener, рыночная капитализация фейковой монеты STONKS выросла до $80 млн, но вскоре после этого упала.

На момент написания новости твит удален, а поддельные аккаунты заблокированы.

Чикагская товарная биржа запустит фьючерсы на XRP и SOL — СМИ

Торги по фьючерсам на XRP и SOL на Чикагской товарной бирже (CME) начнутся 10 февраля в случае одобрения регуляторов. Такая информация появилась на поддомене платформы.

«Если предположить, что beta.cmegroup является бета-версией/тестовой версией вебсайта CME Group, то все указывает на то, что CME запустит фьючерсы на SOL и XRP 10 февраля… По моему мнению, это вполне логично и вполне ожидаемо, если это правда», — прокомментировал аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт.

Согласно сообщению, месячные расчетные контракты будут доступны как в стандартном, так и микроформате. Это позволит «масштабировать риски и обеспечить большую точность и гибкость в их управлении».

Представитель биржи в беседе с Fox Business уточнил, что бета-версия сайта оказалась в общественном доступе «ложно».

«Официальные решения о запуске контрактов на любой из [указанных] токенов пока не приняты», — добавил он.

Коллега Сейффарта, Эрик Балчунас, предположил, что фьючерсный ETF на Solana появится на рынке в середине марта.