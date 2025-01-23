За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 825 320 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 января: 1340 российских оккупантов, 6 танков и 72 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 825320 (+1340) человек,
- танков — 9850 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 20497 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 22256 (+62) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23111 (+72),
- крылатые ракеты — 3051 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34905 (+68) ед,
- специальная техника — 3714 (+3)
Источник: Минфин
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