Южнокорейская компания Samsung представила линейку новых смартфонов Galaxy S25, сообщает CNBC.
Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S25
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Детали
Samsung Galaxy S25 оснастили улучшенными функциями искусственного интеллекта (ИИ). Samsung заявляет, что гаджет станет персональным интеллектуальным помощником для своего владельца.
Так, в смартфонах ожидается функция Now Brief, которая соберет важную информацию, необходимую после пробуждения владельца телефона и подготовки к рабочему дню.
Серия Samsung S25 представлена в трех вариантах — S25, S25+ и S25 Ultra. Стартовая цена на S25 составляет $799, на S25+ — $999, а на S25 Ultra — $1299.
Диагональ экрана S25 и S25+ составляет 6,2 и 6,7 дюйма соответственно. Экран S25 Ultra имеет диагональ 6,9 дюйма.
Источник: Минфин
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