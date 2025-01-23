Samsung представила линейку смартфонов Galaxy S25

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Детали

Samsung Galaxy S25 оснастили улучшенными функциями искусственного интеллекта (ИИ). Samsung заявляет, что гаджет станет персональным интеллектуальным помощником для своего владельца.

Так, в смартфонах ожидается функция Now Brief, которая соберет важную информацию, необходимую после пробуждения владельца телефона и подготовки к рабочему дню.

Серия Samsung S25 представлена ​​в трех вариантах — S25, S25+ и S25 Ultra. Стартовая цена на S25 составляет $799, на S25+ — $999, а на S25 Ultra — $1299.

Диагональ экрана S25 и S25+ составляет 6,2 и 6,7 дюйма соответственно. Экран S25 Ultra имеет диагональ 6,9 дюйма.