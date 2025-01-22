Курс валют на вечер 22 января: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 22 января Закрытие 22 января Изменения доллар 42,08/42,11 41,99/42,02 9 /9 евро 43,82/43,83 43,77/43,79 5/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,95−42,50 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,24 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,35−42,40, евро — 44,10−44,30 грн.

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