К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 22 января: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 22 января
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Закрытие 22 января
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Изменения
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42,08/42,11
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41,99/42,02
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9 /9
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43,82/43,83
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43,77/43,79
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5/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,95−42,50 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,24 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,35−42,40, евро — 44,10−44,30 грн.
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Источник: Минфин
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