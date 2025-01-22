Американские компании активно готовятся к IPO — президент NYSE

Американские компании начали планировать первичные публичные размещения акций (IPO) при новой администрации, сообщила президент Нью-Йоркской фондовой биржи Линн Мартин в недавнем интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мартин подтвердила рост активности и связала это со сменой правительства, пишет investing.com.

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По словам Мартин, компании активно готовятся к IPO, причем некоторые планируют выйти на биржу в ближайшие дни и недели, а другие нацелены на более поздние кварталы или вторую половину года.

Увеличение активности IPO сигнализирует о положительной реакции бизнеса на новую администрацию.

Мартин подчеркнула, что всплеск активности является реальным, что указывает на многообещающие перспективы для американского фондового рынка.