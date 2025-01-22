Goldman Sachs запускает собственного ИИ-помошника для банкиров

Одна из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs начинает внедрение ИИ-ассистента для своих работников. Об этом рассказал технический директор компании Марк Аргенти в интервью CNBC, пишет Fintechinsider.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Программа GS AI assistant уже доступна 10 тысячам сотрудников банка. До конца года ее планируют предоставить всем офисным работникам. Сначала ассистент будет помогать с простыми задачами: суммировать и проверять электронные письма, переводить код с одного языка программирования на другой.

По словам Аргенти, ИИ-ассистент использует технологии от ведущих разработчиков, включая OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) и Meta (Llama). Банк также рассматривает возможность сотрудничества с Anthropic, Mistral и Cohere.

Марк Аргенти сравнил ИИ-ассистента с новым сотрудником, который со временем усвоит корпоративную культуру Goldman Sachs. По его прогнозам, через 3−5 лет искусственный интеллект сможет мыслить подобно опытному работнику банка и самостоятельно составлять детальные планы действий.

Напомним

В октябре гигант Уолл-стрит Morgan Stanley развернул новый инструмент на базе генеративного искусственного интеллекта — AskResearchGPT, предназначенный для работы с масштабной исследовательской базой банка.