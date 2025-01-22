Средняя зарплата чиновников подскочила до 80 тысяч гривен

В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен. По сравнению с январем (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась более чем вдвое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Однако декабрь не показательный месяц, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысячи чиновников составляла 54,4 тысячи гривен.

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

Где платят больше всего

По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату в 134,5 тысячи гривен. В министерстве работает 380 человек.

В Министерстве иностранных дел получают 125,0 тысячи гривен (140 человек).

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте — 122,3 тысячи гривен (35 человек).

Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете — 118,2 тысячи гривен (268 человек).

Рейтинг зарплат руководства

Среди руководства самые высокие зарплаты в декабре были в следующих ведомствах: