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22 января 2025, 17:44 Читати українською

Средняя зарплата чиновников подскочила до 80 тысяч гривен

В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен. По сравнению с январем (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась более чем вдвое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен.
Фото: depositphotos

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Однако декабрь не показательный месяц, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысячи чиновников составляла 54,4 тысячи гривен.

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.

Где платят больше всего

По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату в 134,5 тысячи гривен. В министерстве работает 380 человек.

В Министерстве иностранных дел получают 125,0 тысячи гривен (140 человек).

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте — 122,3 тысячи гривен (35 человек).

Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете — 118,2 тысячи гривен (268 человек).

Рейтинг зарплат руководства

Среди руководства самые высокие зарплаты в декабре были в следующих ведомствах:

  • Государственная служба экспортного контроля Украины — 370,5 тысяч гривен;
  • Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — 366,8 тысячи гривен;
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции — 355,8 тысячи гривен,;
  • Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию — 345,4 тысячи гривен;
  • Государственная служба качества образования Украины — 317,9 тысячи гривен.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Mini Mi
Mini Mi
22 января 2025, 17:55
#
Потужно. И это только официальные доходы. Так сказать голая ставочка)
+
+45
EvilReptiloid
EvilReptiloid
22 января 2025, 17:56
#
Це копійки порівняно з їх корупційними доходами. Топ-чиновники можуть сміливо віддавати свої зарплати дітям на кишенькові витрати, бо вони не з зарплат живуть. Корупційні доходи можуть переважати офіційні в десятки, сотні а іноді навіть тисячі разів.
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
22 января 2025, 18:12
#
А шкода від їх діяльності на 2 а то і 3 порядки перевищує ту зарплату
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
22 января 2025, 18:23
#
Так, це чиста правда. Вкрадуть на мільйон, а зіпсують на десять. Плюс погана слава про Україну, як пекло для ведення бізнесу та інвестицій.
+
+30
korvin29
korvin29
22 января 2025, 17:57
#
Эта статистика говорит об одном, с открытием границ нужно сразу же уезжать, пока не ввели крепостное право.
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