В декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысячи гривен. По сравнению с январем (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась более чем вдвое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
Средняя зарплата чиновников подскочила до 80 тысяч гривен
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Однако декабрь не показательный месяц, поскольку в конце года выплачиваются различные премии и надбавки. В среднем за год зарплата 21,8 тысячи чиновников составляла 54,4 тысячи гривен.
Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в сентябре зарплата составила 18 тысяч гривен.
Где платят больше всего
По данным Минфина, в декабре лидирует по уровню зарплат Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины. В среднем его работники получают зарплату в 134,5 тысячи гривен. В министерстве работает 380 человек.
В Министерстве иностранных дел получают 125,0 тысячи гривен (140 человек).
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести на третьем месте — 122,3 тысячи гривен (35 человек).
Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете — 118,2 тысячи гривен (268 человек).
Рейтинг зарплат руководства
Среди руководства самые высокие зарплаты в декабре были в следующих ведомствах:
- Государственная служба экспортного контроля Украины — 370,5 тысяч гривен;
- Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — 366,8 тысячи гривен;
- Национальное агентство по предотвращению коррупции — 355,8 тысячи гривен,;
- Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию — 345,4 тысячи гривен;
- Государственная служба качества образования Украины — 317,9 тысячи гривен.
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