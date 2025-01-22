Европейский конкурент Open AI планирует проведение IPO

Европейский лидер по искусственному интеллекту Mistral AI планирует проведение IPO, сообщил CEO стартапа Артур Мэнш в эфире Bloomberg TV. Об этом пишет ForkLog UA.

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Что известно

Его компания открывает офис в Сингапуре с целью сосредоточить развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также расширяет присутствие в Европе и США.

Mistral запустили в начале 2023 года экссотрудники DeepMind и Meta. Компания позиционируется как европейский конкурент OpenAI. Фирма выпустила похожий на ChatGPT инструмент Le Chat.

В сентябре 2024 года стартап представил нейросеть с возможностями мультимодальности.

Менш утверждает, что его компания может запускать модели дешевле конкурентов. Она ориентируется на европейских клиентов, переживающих за обработку данных вне ЕС.

Конкуренция

Mistral AI уступает американским конкурентам в сфере финансирования. В июне фирма привлекла €600 млн ($640 млн) инвестиций в виде акционерного и долгового капитала с отметкой в $6 млрд. До этого компанию проспонсировали на €385 млн ($402 млн).