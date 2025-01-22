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22 января 2025, 16:52 Читати українською

«е-Консул»: Украинцам за границей станет доступно больше услуг

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал существенное упрощение доступа к консульским услугам за рубежом в 2025 году благодаря полноценному введению в действие системы «е-Консул». Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал существенное упрощение доступа к консульским услугам за рубежом в 2025 году благодаря полноценному введению в действие системы «е-Консул».
Фото: freepik.com

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Речь идет о планах МИД запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

В «е-Консул» можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ.

Министр также анонсировал запуск в течение полугода новых цифровых сервисов в системе е-Консул, касающихся наиболее востребованных услуг. По его словам, опыт получения государственных услуг для зарубежных украинцев будет схож по простоте и доступности опыта пользования «Диею» гражданами в Украине.

Глава МИД объявил, что уже в феврале в нескольких странах будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с Новой почтой.

«Больше не нужно будет посещать дипучреждение дважды, искать свободный слот в „е-Черзі“ и тратить время и средства на повторный визит для получения готового паспорта. Заполнили необходимые данные заранее на портале „Дия“, однажды прибыли лично для сдачи биометрики, а после оформления получили готовый паспорт по почте», — подчеркнул министр.

Сибига также сообщил о планах МИД уже весной начать выдачу за границей водительских прав.

Во второй половине 2025 года должна заработать комплексная услуга по регистрации рождения ребенка за границей, которая будет включать государственную регистрацию рождения, приобретение гражданства Украины по рождению, регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

Министр подчеркнул, что в этот же срок в украинских дипучреждениях должна стать доступной возможность оформления налогового номера (РНОКПП) и ID-карты.

Он добавил, что отметил, что внешнеполитическое ведомство планирует внедрение и других новых инструментов упрощения доступа к консульским услугам, о которых объявит в этом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 января 2025, 17:43
#
Неплохо бы в русской версии
заменить «Действие» на «Дию»…
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