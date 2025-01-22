Китай заменяет российский уголь монгольским

Рекордные закупки угля в Китае в прошлом году были обусловлены значительным увеличением поставок из Австралии и Монголии, в то время как объемы российских поставок фактически сократились. Об этом сообщает Bloomberg.

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Теперь, когда китайский спрос выравнивается, Монголия может иметь наилучшие шансы удержать или даже увеличить свою долю на рынке южного соседа за счет россии.

В то время как общий объем импорта вырос на 14% до 543 млн. тонн в 2024 году, австралийские поставки выросли почти на 60%. Экспорт из Монголии вырос на 19%. Индонезия осталась крупнейшим поставщиком Китая, хотя рост в прошлом году был относительно скромным.

Несмотря на все стратегические связи между Пекином и Москвой, россия проигрывает, поскольку ее уголь слишком дорог, а новые санкции США могут сделать экспорт еще менее привлекательным для китайских покупателей в этом году.

Монголия, тем временем, извлекает выгоду от своей близости к Китаю и стремится закрепить это с помощью лучшего железнодорожного сообщения. В отличие от Австралии, которая поставляет уголь далеко и может реагировать на рост цен в других странах Азии, большинство клиентов Монголии находится в одной стране.

В прошлом году на Монголию приходилось 60% импорта коксующегося угля для выплавки стали своего южного соседа. Предыдущие возражения по соображениям национальной безопасности по согласованию спецификаций путей страны с китайскими были преодолены, и теперь правительство настаивает на улучшении железнодорожного сообщения на границе, что в конечном счете может удвоить объемы поставок угля в Китай.