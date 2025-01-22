SEC запускает рабочую группу для смягчения регуляции криптовалют

Администрация Дональда Трампа объявила о первом реальном шаге по снижению регуляции для криптовалютной индустрии, представив инициативу по созданию общей регуляторной базы для цифровых активов, сообщает CNBC.

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Что известно

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что исполняющий обязанности главы Марк Уэда запустил «криптовалютную рабочую группу», которая сосредоточится на обеспечении прозрачности для рынка криптовалют, объем которого оценивается в $3,7 триллиона. Управлять инициативой будет комиссар SEC Гестер Пирс, известная своим положительным отношением к криптовалютам, давно призывающим к разработке четких и гибких регуляций в сфере цифровых активов.

В заявлении, сопровождавшем объявление, Пирс отметила важность сотрудничества: «Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с общественностью для создания регуляторной среды, которая защищает инвесторов, способствует привлечению капитала, поддерживает целостность рынка и стимулирует инновации».

Рабочая группа сосредоточится на разработке правил для криптовалютных проектов, включая рекомендации по регистрации токенов и монет.

Подробности

Эта новость была положительно воспринята криптовалютным рынком: биткоин вырос на 2,4% и превысил отметку $106 000. Лидеры отрасли одобрительно отреагировали на изменение тона в регуляторной политике, заметно отличающейся от подхода администрации Джо Байдена, известного жесткими.

Во времена президентства Байдена тогдашний глава SEC Гэри Генслер подвергался критике за сдерживание криптовалютных биржевых фондов (ETF), введение жестких правил бухгалтерского учета и агрессивные действия против криптовалютных компаний. Отсутствие четких регуляций было частой причиной споров.