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22 января 2025, 12:20 Читати українською

Криптовалютная политика подогревает ажиотаж вокруг мем-монет

Крипторынок оживает на фоне благоприятного регулирования, что способствует новому всплеску интереса к мем-монетам. В условиях продолжающегося бычьего тренда CATZILLA и MEW выделяются как главные претенденты на ошеломительные прибыли. Инвесторы с нетерпением ожидают, как эти монеты могут изменить рынок, опираясь на поддержку со стороны политических изменений и процветающую рыночную среду.

Крипторынок оживает на фоне благоприятного регулирования, что способствует новому всплеску интереса к мем-монетам.

Победа Трампа подстегивает ажиотаж вокруг мем-монет — Catzilla готова к взлету

Триумфальное возвращение Дональда Трампа вновь оживило крипторынок, и мем-монеты становятся лидерами этого движения. Пока основные монеты показывают скромный рост, Catzilla ($CATZILLA) готовится к грандиозному прыжку в центр внимания.

С провозглашением Трампом амбициозного плана сделать США мировой криптовалютной державой, рынок ожидает невиданных ранее высот. Его победа знаменует новую эру для мем-монет, а Catzilla занимает позицию главного хищника в этой нише.

Catzilla — это не просто мем-монета, а революционер DeFi, который бросает вызов устаревшим системам.

Большой Кот готов к борьбе! Присоединяйтесь сейчас и станьте частью $CATZILLA, пока его цена не взлетела!

Дни краткосрочных хайповых проектов, таких как $PNUT и $GOAT, ушли в прошлое. С амбициозной дорожной картой и мощным нарративом Catzilla готова захватить рынок мем-монет и обеспечить ошеломительные прибыли своим инвесторам.

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Catzilla выходит на арену с потенциалом роста 700%!

На этапе предпродажи токен стартует с цены $0.0002 и повышается до $0.0016 за 14 взрывных этапов. Действуйте быстро, чтобы приобрести $CATZILLA с 88%-ной скидкой — предложение, которое нельзя упустить.

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Catzilla не только о вложениях — это движение, объединяющее сообщество. Благодаря реферальной программе вы можете получать пассивный доход в USDT:

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Почему стоит выбрать Catzilla?

Catzilla объединяет криптоэнтузиастов, поклонников мемов, аниме и DeFi-воинов в одну непреодолимую силу. С яркой концепцией, неотразимыми наградами и ошеломительным потенциалом прибыли,Catzilla становится не просто токеном, а движением, готовым завоевать рынок.

MEW: Кот в собачьем мире готов к возвращению

Cat in a Dogs World (MEW) находится в сложной ситуации, но может вернуться. Текущая цена варьируется от $0.0048 до $0.0064. Недавний спад оказался значительным, но монета достигла нижнего уровня поддержки $0.0041. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что актив не перепродан, что указывает на потенциал роста. Если MEW пробьет уровень сопротивления около $0.0074, цена может достичь $0.009, что обеспечит прирост более 40%.

Хотя MEW и другие монеты могут иметь ограниченный краткосрочный потенциал, Catzilla выделяется как ведущая мем-монета, нацеленная на финансовую свободу. С доходностью до 700% на этапе предпродажи и акцентом на сообщество, Catzilla готова к выдающимся результатам.

Сайт: [Catzilla ($CATZILLA)]

Источник: Минфин
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