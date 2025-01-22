Президент США помиловал основателя даркнет-маркетплейса Silk Road

Президент США Дональд Трамп помиловал приговоренного к пожизненному заключению Росса Ульбрихта, основателя сайта «Шелковый путь» (Silk Road), которым анонимно пользовались тысячи наркоторговцев. Об этом написал Трамп в Truth Social.

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Что известно

«Я только что позвонил матери Росса Уильяма Ульбрихта, чтобы сообщить ей, что ради нее и Либертарианского движения, которое так меня поддерживало, я имел удовольствие подписать полное и безусловное помилование ее сына Росса», — написал Трамп.

Он назвал приговор Ульбрихта («два пожизненных заключения плюс 40 лет») бессмысленным, утверждая, что он был непропорционален совершенному преступлению.

Что известно о Silk Road

Silk Road был онлайн-черным рынком «даркнета». Работая примерно с 2011 по 2013 год, Шелковый путь использовался многочисленными торговцами наркотиками и другими незаконными продавцами для распространения огромного количества незаконных наркотиков и других незаконных товаров и услуг многим покупателям и для отмывания всех проходивших через него средств.

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В 2015 году, после новаторского судебного преследования этим Офисом, основатель Silk Road Росс Ульбрихт признан виновным единогласным судом присяжных и приговорен к пожизненному заключению.