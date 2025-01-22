Adidas поднимает DAX до нового рекордного максимума

Европейские акции продолжили рост в среду: сильные результаты Adidas подняли немецкие акции до беспрецедентных высот, а акции здравоохранения также показали впечатляющий рост. Об этом пишет investing.com.

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Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5% и по состоянию на 10:22 торговался на самом высоком уровне с 27.09.2024.

Рост в основном обеспечили акции здравоохранения с большим весом в индексе, которые выросли на 1,1%. Этот подъем был дополнительно поддержан ростом акций фармацевтической компании Novo Nordisk на 2,7%.

Акции Adidas показали значительный рост на 6% после того, как немецкий производитель спортивной одежды объявил предварительные результаты за четвертый квартал, которые превзошли ожидания. Компания объяснила эти сильные результаты высокими продажами и прибыльностью в течение ключевого праздничного периода покупок.

Вслед за Adidas акции Puma также выросли на 2,5%. Немецкий эталонный индекс превзошел своих региональных конкурентов, прибавив 0,9% и достигнув рекордного максимума.

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