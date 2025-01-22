Нефть дешевеет на фоне возможной тарифной политики США

Цены на нефть снизились после того, как президент Дональд Трамп пригрозил введением тарифов в отношении Китая, что вызвало опасения по поводу торговых войн на нескольких фронтах после того, как республиканец сказал, что рассматривает высокие пошлины для товаров из Канады и Мексики. Об этом пишет Yahoo.

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Brent упал до отметки $79 за баррель, теряя в цене с 16 января, в то время как WTI торгуется ниже $76.

Трамп заявил, что рассматривает 10%-ий тариф для Китая. Тем временем Канада начала активно отправлять сырую нефть в США, чтобы опередить возможные пошлины.

Первый день Трампа на посту начался с масштабных исполнительных указов, включая пересмотр энергетической политики США и угрозу 25%-ных тарифов в отношении Канады и Мексики. Обе страны являются крупными экспортерами товаров в США, включая нефть, которая перерабатывается на американских НПЗ.