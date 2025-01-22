Курс валют на 22 января: доллар в банках подешевел

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже потерял 5 копеек. Евро в покупке не изменилось, а в продаже прибавило 2 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и подешевел на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,55 грн, евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,22 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,40−42,45, евро — 44,05−44,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,08−42,11 грн/$.

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