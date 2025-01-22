В течение прошлого года украинцы приобрели почти 41,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% всех, впервые зарегистрированных в 2024 г. подержанных легковых авто, сообщает Укравтопром.
В Украине спрос на подержанные автомобили из США вырос на 46%
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Рост спроса
Это составляет 19% всех, впервые зарегистрированных в 2024 г. подержанных легковых авто. По отношению к 2023 году, спрос на подержанные автомобили из США вырос на 46%.
Какого возраста покупали авто
Средний возраст «американцев» с пополнившим в прошлом году украинский автопарк составляет 5,8 года.
Наибольшая часть из этого количества (45%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями. Далее следуют: электромобили — 36%, гибридные авто — 7%, автомобили с ГБО — 6,5%, дизельные — 5,5%.
Топ-5 подержанных авто, произведенных в США попали:
- Tesla Model 3 — 4521 ед.;
- Tesla Model Y — 3984 ед.;
- Ford Escape — 2747 ед.;
- Jeep Cherokee — 2492 ед.;
- VW Passat — 2344 ед.
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Источник: Минфин
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