За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 823 980 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 января: 1950 российских оккупантов, 11 танков и 141 БПЛА
Потери врага
- личного состава / personnel — около 823980 (+1950) человек,
- танков — 9844 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 20485 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 22194 (+60) ед,
- РСЗО — 1262 (+0) ед,
- средства ПВО — 1050 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 23039 (+141),
- крылатые ракеты — 3051 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 34837 (+155) ед,
- специальная техника — 3711 (+1)
Источник: Минфин
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