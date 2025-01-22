OpenAI, SoftBank и Oracle создадут проект для развития ИИ с бюджетом в $500 млрд

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 января 2025, 10:00 Читати українською

OpenAI, SoftBank и Oracle создадут проект для развития ИИ с бюджетом в $500 млрд

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил, что американский разработчик в области ИИ OpenAI, а также японский конгломерат SoftBank и американская компания по разработке программного обеспечения Oracle создадут новую компанию с бюджетом в $500 млрд для развития искусственного интеллекта (ИИ).

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил, что американский разработчик в области ИИ OpenAI, а также японский конгломерат SoftBank и американская компания по разработке программного обеспечения Oracle создадут новую компанию с бюджетом в $500 млрд для развития искусственного интеллекта (ИИ).► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиПроект под названием Stargate займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для развития ИИ нового поколения.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Проект под названием Stargate займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для развития ИИ нового поколения. В частности, новая компания планирует начать строить свои дата-центры по всей стране.

«Stargate незамедлительно начнет создавать физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения достижений в области ИИ, — сказал Трамп. — Это будет включать строительство огромных дата-центров».

По словам Трампа, каждая из трех компаний внесет стартовый вклад в размере $100 млрд, а в последующие годы общий объем инвестиций в проект достигнет $500 млрд.

«Этот грандиозный проект является убедительным подтверждением веры в потенциал Америки под руководством нового президента», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что практически сразу новый проект создаст более 100 000 рабочих мест в США.

На мероприятии, которое прошло в Белом доме, присутствовали главы всех трех компаний.

Глава Oracle Ларри Эллисон сообщил, что в рамках проекта в штате Техас уже начато строительство первых дата-центров, а в будущем строительство будет расширено на другие штаты.

По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, — Stargate «самый важный проект нашего времени», а генеральный директор SoftBank Масайоси Сон назвал его запуск «началом золотого века Америки».

«Мы бы не приняли это решение, если бы вы не выиграли, — сказал он Трампу. — Это поможет решить множество сложных проблем, которые иначе мы бы не смогли решить».

Все три главы компании подчеркнули, что ИИ может значительно улучшить сферу здравоохранения. Ожидается, что к инициативе присоединятся другие инвесторы, но их имена пока не раскрываются.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами