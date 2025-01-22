OpenAI, SoftBank и Oracle создадут проект для развития ИИ с бюджетом в $500 млрд

Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил, что американский разработчик в области ИИ OpenAI, а также японский конгломерат SoftBank и американская компания по разработке программного обеспечения Oracle создадут новую компанию с бюджетом в $500 млрд для развития искусственного интеллекта (ИИ).

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Детали

Проект под названием Stargate займется созданием физической и виртуальной инфраструктуры для развития ИИ нового поколения. В частности, новая компания планирует начать строить свои дата-центры по всей стране.

«Stargate незамедлительно начнет создавать физическую и виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения достижений в области ИИ, — сказал Трамп. — Это будет включать строительство огромных дата-центров».

По словам Трампа, каждая из трех компаний внесет стартовый вклад в размере $100 млрд, а в последующие годы общий объем инвестиций в проект достигнет $500 млрд.

«Этот грандиозный проект является убедительным подтверждением веры в потенциал Америки под руководством нового президента», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что практически сразу новый проект создаст более 100 000 рабочих мест в США.

На мероприятии, которое прошло в Белом доме, присутствовали главы всех трех компаний.

Глава Oracle Ларри Эллисон сообщил, что в рамках проекта в штате Техас уже начато строительство первых дата-центров, а в будущем строительство будет расширено на другие штаты.

По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, — Stargate «самый важный проект нашего времени», а генеральный директор SoftBank Масайоси Сон назвал его запуск «началом золотого века Америки».

«Мы бы не приняли это решение, если бы вы не выиграли, — сказал он Трампу. — Это поможет решить множество сложных проблем, которые иначе мы бы не смогли решить».

Все три главы компании подчеркнули, что ИИ может значительно улучшить сферу здравоохранения. Ожидается, что к инициативе присоединятся другие инвесторы, но их имена пока не раскрываются.