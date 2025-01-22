Индийские банки начали блокировать платежи за российскую нефть

Российские нефтяные компании получили новый удар на рынке Индии, которая после начала войны увеличила закупки российской нефти в 33 раза и стала вторым по величине импортером после Китая. Об этом пишет EnergyIntel .

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Что известно

Государственные банки Индии, в частности State Bank of India и Punjab National Bank, демонстрируют наибольшую осторожность из-за вступивших в силу 10 января санкций США. Тем временем частные банки занимают более мягкую позицию, пишет издание.

В 2024 году россия экспортировала в Индию 1,7 млн баррелей нефти в день — почти половину морских поставок. Однако санкции заставили индийские нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативных поставщиков.

По данным Reuters, Индия уже заключила соглашения с Оманом и ОАЭ, а также ведет переговоры с Саудовской Аравией и Западной Африкой.

По оценкам S&P Global Commodity Insights, «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» обеспечивали около 20% российского экспорта в Индию.

Кроме того, подсанкционные танкеры перевозили 450 000 баррелей в день, что составляет четверть всех поставок.