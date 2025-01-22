Официальный курс: НБУ понизил гривну на одну копейку

Национальный банк Украины установил на 22 января 2025 официальный курс гривны на уровне 42,1661 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 1 копейку.

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Валютный рынок

Нацбанк на 22 января установил официальный курс гривны по евро на уровне 43,64 грн (на 21 января курс был установлен на уровне 43,49 грн). Европейская валюта подорожала на 15 копеек.

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