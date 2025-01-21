Курс валют на вечер 21 января: евро и доллар подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 21 января Закрытие 21 января Изменения доллар 42,17/42,20 42,08/42,11 9 /9 евро 43,75/43,76 43,70/43,71 5/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,60 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,20 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,40−42,52, евро — 44,00−44,20 грн.

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