К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 21 января: евро и доллар подешевели на межбанке
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Открытие 21 января
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Закрытие 21 января
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Изменения
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42,17/42,20
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42,08/42,11
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9 /9
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43,75/43,76
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43,70/43,71
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,00−42,60 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,20 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,40−42,52, евро — 44,00−44,20 грн.
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Источник: Минфин
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