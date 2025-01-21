Золото достигло 2,5-месячных пиков на фоне защитного спроса

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 января 2025, 16:24 Читати українською

Золото достигло 2,5-месячных пиков на фоне защитного спроса

Цены на золото поднялись до самого высокого уровня более чем за 2,5 месяца во вторник, так как доллар США ослаб после инаугурации президента Дональда Трампа, и инвесторы искали убежище в безопасных активах на фоне неопределенностей, вызванных его тарифными планами. Об этом пишет Reuters.

Цены на золото поднялись до самого высокого уровня более чем за 2,5 месяца во вторник, так как доллар США ослаб после инаугурации президента Дональда Трампа, и инвесторы искали убежище в безопасных активах на фоне неопределенностей, вызванных его тарифными планами.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Золото растет

Спотовая цена на золото в моменте подрастала на 0,7% до $2 732 за унцию, коснувшись максимума 6 ноября. К 11:44 обосновалась на уровне $2 722, +0,53%. Фьючерсы же снизились на 0,52% до $2 733.

Запасы золота на одобренных COMEX складах выросли на одну треть за последние шесть недель, так как участники рынка стремились обеспечить поставки для защиты от тарифов Трампа.

После нескольких недель глобальных спекуляций по поводу того, какие пошлины Трамп введет в свой первый день на посту, новости о том, что республиканец воздержался от такого шага, принесли облегчение мировым фондовым рынкам, что оказало давление на доллар США. Правда, после просадки USD быстро перешел к восстановлению и на момент написания прибавлял почти 0,5%, достигнув отметки 108,58.

«Есть определенное облегчение в отношении риска на фоне того, что тарифные угрозы пока не воплотились. Некоторый спад напряженности в этом вопросе оказал локальное давление на доллар», — сказал рыночный стратег IG Йиэп Джун Ронг.

При этом Трамп заявил, что он думает о введении 25%-ного тарифа на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля.

Хотя золото используется как безопасная инвестиция в периоды экономической неопределенности, степень, в которой новая администрация реализует предвыборные обещания Трампа, также будет существенно влиять на будущее направление процентных ставок в США.

Политика Трампа рассматривается как инфляционная, что может привести к тому, что Федеральная резервная система будет поддерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, что окажет давление на золото.

Серебро, палладий, платина

Спотовая цена на серебро добавила 0,5% до $30.65 за унцию. Палладий упал на 1,7% до $928.75, а платина снизилась на 0,2% до $940.70.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Kharakternyk и 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами