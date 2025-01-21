Золото достигло 2,5-месячных пиков на фоне защитного спроса

Цены на золото поднялись до самого высокого уровня более чем за 2,5 месяца во вторник, так как доллар США ослаб после инаугурации президента Дональда Трампа, и инвесторы искали убежище в безопасных активах на фоне неопределенностей, вызванных его тарифными планами. Об этом пишет Reuters.

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Золото растет

Спотовая цена на золото в моменте подрастала на 0,7% до $2 732 за унцию, коснувшись максимума 6 ноября. К 11:44 обосновалась на уровне $2 722, +0,53%. Фьючерсы же снизились на 0,52% до $2 733.

Запасы золота на одобренных COMEX складах выросли на одну треть за последние шесть недель, так как участники рынка стремились обеспечить поставки для защиты от тарифов Трампа.

После нескольких недель глобальных спекуляций по поводу того, какие пошлины Трамп введет в свой первый день на посту, новости о том, что республиканец воздержался от такого шага, принесли облегчение мировым фондовым рынкам, что оказало давление на доллар США. Правда, после просадки USD быстро перешел к восстановлению и на момент написания прибавлял почти 0,5%, достигнув отметки 108,58.

«Есть определенное облегчение в отношении риска на фоне того, что тарифные угрозы пока не воплотились. Некоторый спад напряженности в этом вопросе оказал локальное давление на доллар», — сказал рыночный стратег IG Йиэп Джун Ронг.

При этом Трамп заявил, что он думает о введении 25%-ного тарифа на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля.

Хотя золото используется как безопасная инвестиция в периоды экономической неопределенности, степень, в которой новая администрация реализует предвыборные обещания Трампа, также будет существенно влиять на будущее направление процентных ставок в США.

Политика Трампа рассматривается как инфляционная, что может привести к тому, что Федеральная резервная система будет поддерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, что окажет давление на золото.

Серебро, палладий, платина

Спотовая цена на серебро добавила 0,5% до $30.65 за унцию. Палладий упал на 1,7% до $928.75, а платина снизилась на 0,2% до $940.70.