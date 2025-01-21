Стратеги HSBC прогнозируют благоприятную обстановку для рисковых активов

Стратеги HSBC выразили позитивный прогноз для рисковых активов на ближайшие месяцы, основываясь на последних мягких данных по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI). Об этом пишет investing.com.

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Стратеги ожидают лишь небольшие снижения в ближайшем будущем и предлагают использовать любые потенциальные спады как возможности для увеличения доли рисковых активов. Они также отмечают, что текущие настроения и позиционирование продолжают указывать на сигнал к покупке.

В HSBC также предвидят потенциальное понижательное давление на базовую инфляцию, что, по их мнению, может быть крайне благоприятным как для рисковых активов, так и для государственных облигаций.

Помимо акций, стратеги также прогнозируют потенциальное восстановление локальных долговых обязательств развивающихся рынков (EM). Они продолжают рассматривать золото как ключевой актив с перевесом, особенно с точки зрения хеджирования, хотя отмечают, что недавний скачок цен на нефть кажется чрезмерным.