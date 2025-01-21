Эти 4 монеты могут превзойти Ethereum на 10 000% к 2025 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 января 2025, 16:45 Читати українською

Эти 4 монеты могут превзойти Ethereum на 10 000% к 2025 году

Криптовалютный рынок может быть на пороге значительного роста. Четыре малоизвестные монеты обладают потенциалом обеспечить доходность, которая может затмить достижения Ethereum, увеличившись на впечатляющие 10 000% к 2025 году. Эта статья исследует эти перспективные цифровые активы и анализирует, почему они могут оказаться на пороге взрывного роста.

Криптовалютный рынок может быть на пороге значительного роста.

XYZ: Следующий чемпион среди мем-монет, готовый покорить 2025 год

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Игра началась, и XYZ выходит на арену, чтобы генерировать рекордные прибыли с неудержимым импульсом! Этот впечатляющий мем-токен, ориентированный на спорт, готов стать следующим большим событием в 2025 году, привлекая внимание как криптоэнтузиастов, так и спортивных фанатов по всему миру.

По мере движения вперед XYZ обещает ошеломляющий рост, оставляя позади таких конкурентов, как BOME и WIF. С целевым увеличением на 7 400% XYZ готов примерить корону мем-монет на крипто-марафоне 2025 года!

💸 Правьте игрой, зарабатывайте на ставках 💸
XYZ — звезда проекта XYZVerse, который сочетает азарт спорта и энергию мем-культуры. Это сообщество станет идеальной площадкой для криптоэнтузиастов и любителей спорта.

Изображение выглядит как часы, снимок экранаКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Вспомните $1 млрд торгового объема Polymarket на выборах в США и представьте, что-то же самое происходит с XYZVerse, но с удвоенной силой. Миллионы спортивных фанатов готовы присоединиться, а ранние инвесторы могут получить колоссальную прибыль.

XYZ сейчас недооценен, и с предстоящими листингами на крупных CEX и DEX участники предпродажи могут рассчитывать на финансовый успех.

Станьте частью успеха 2025 года — XYZ ждет вас! <<<

Solana (SOL)

Solana (SOL) продолжает быстро расти. За последнюю неделю цена выросла на 36,31%, за месяц — на 32,26%, а за шесть месяцев — на 48,48%. Диапазон текущих цен составляет от $182,53 до $308,44, что свидетельствует о высоком интересе рынка.

Технические индикаторы указывают на продолжение роста. Средняя цена за 10 дней составляет $256,79, что выше 100-дневного среднего значения $238,76. Это указывает на восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) равен 50,06, что говорит о сбалансированности рынка. Сигнал стохастика 63,35 подтверждает это.

Если Solana преодолеет ближайший уровень сопротивления в $365, цена может вырасти еще на 20%. Следующее сопротивление находится на уровне $491, что сулит еще больший рост. Ближайший уровень поддержки — $113.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) демонстрирует значительные изменения цен. За неделю цена увеличилась на 9,93%, за месяц — на 12,13%, а за шесть месяцев — на 159,27%. Текущие уровни цен варьируются от $0,86 до $1,15. Ближайший уровень сопротивления — $1,30. Прорыв выше этого уровня может привести к росту до $1,59.

Технические индикаторы подтверждают нейтральные настроения. RSI равен 52,55, стохастик приближается к зоне перекупленности (74,82), а MACD показывает позитивный импульс на уровне 0,003640.

Tron (TRX)

За последние шесть месяцев TRON (TRX) вырос на 82,64%, что свидетельствует о стабильном росте. Однако за последний месяц наблюдалось небольшое снижение на 1,45%. Диапазон текущих цен составляет $0,21-$0,26. Если цена преодолеет уровень сопротивления $0,29, она может достичь следующего уровня в $0,34.

Индикаторы показывают бычий импульс. RSI находится на уровне 59,97, что приближается к зоне перекупленности, а стохастик показывает сигнал 74,92, поддерживая позитивный прогноз.

Хотя SOL, ADA и TRX могут превзойти Ethereum, XYZVerse (XYZ) нацелен на еще более высокие результаты, объединяя спорт и мемы для роста в 20 000% на текущем бычьем рынке.

Узнайте больше о XYZVerse (XYZ) здесь

Источник: Минфин
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами