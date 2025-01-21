Кабмин расширил программу выплат 6500 гривен на детей переселенцев

Кабинет министров изменил условия программы выплат 6500 гривен для детей внутрипереселенных лиц. Деньги получат те, кто не получил в декабре. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

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Что известно

«Сегодня правительство совершенствует еще одну важную социальную программу — „Теплая зима“. Это выплаты на каждого ребенка из малообеспеченных семей и семей ВПЛ», сказал он.

Как напомнил Шмигаль, в декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысяч украинцев по этой программе. На каждого ребенка было выплачено по 6500 грн.

«Теперь вносим изменения, что семьи, которые в прошлом году по техническим причинам не были включены в перечень получателей, теперь получат помощь. Эти средства они смогут потратить на самые неотложные нужды, в том числе на теплые вещи для детей», — сообщил премьер.

Напомним

Кабинет министров решил осуществить выплатить на детей из малообеспеченных семей и семей переселенцев по 6,5 тысячи гривен.