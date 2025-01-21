Спрос населения на валюту растет: в январе украинцы купили более $900 млн

В первые 20 дней 2025 года украинцы проявляли высокий интерес к валюте. Об этом пишет бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

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Он отметил, что основную часть спроса на иностранную валюту в Украине формирует население. Украинцы уже выкупили более $930 млн наличной и безналичной иностранной валюты в этом году.

Данилишин отметил, что за 20 дней января НБУ провел чистых валютных интервенций на сумму 2,5 млрд долларов. Таким образом, население выкупило 39% от всех интервенций НБУ.

По его данным, в 2024 году покупки валюты населением составили 35% от валютных интервенций НБУ, в 2023 году — 17%, а в 2022 году — лишь 4%.

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