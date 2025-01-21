В «Клуб белого бизнеса» попали компании, связанные с подсанкционными лицами

Почти 8 тысяч компаний находятся в «Клубе белого бизнеса» по данным Государственной налоговой службы Украины. Это бизнесы, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине. Однако в клуб попали компании, имеющие связи с подсанкционными лицами, не соответствующие стандартам, а в 24 компаниях из перечня до начала полномасштабной были владельцы из россии. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

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«Клуб белого бизнеса»

7 997 компаний попали в «Клуб белого бизнеса». Это предприятия, которые должны демонстрировать открытость, добросовестно платить налоги, представлять отчетность и не иметь связей с россией.

Однако к моменту начала полномасштабного вторжения в 24 компаний из клуба были российские владельцы. Сейчас ни в одном из этих бизнесов официально нет российского следа.

Опендатабот проанализировал компании, попавшие в доверенный перечень ГНС, и обнаружил среди них представителей, связанных с подсанкционными лицами совместным бизнесом. Так две компании принадлежат к группе братьев Козак, владельцы которой имеют связь с группой Виктора Медведчука.

Также в списке есть бизнесы, имеющие связь с корпорацией Алеф, которой владеет подсанкционный Вадим Ермолаев, и Burisma Group, владелец которой находится в Реестре коррупционеров.

Уже после того, как опубликован перечень, санкции были наложены на Юрия Бойко — два бизнеса из его группы также среди белых бизнесов.

Доходы компаний из «Клуба белого бизнеса»

42% компаний из Клуба белого бизнеса зарабатывают от 10 до 100 миллионов гривен в год — это 3,3 тысячи бизнесов. Еще 177 компаний могут похвастаться доходом более 1 миллиарда гривен (2,2%). Еще 208 участников Клуба не подали отчетность в Госстат за 2023 год, соответственно, оценить их финансовые показатели пока невозможно.

Почти четверть представителей белого бизнеса сосредоточены в столице — 1 927 компаний. Еще 10% или 794 компании зарегистрированы в Днепропетровской области. Замыкает тройку Киевская область — 594 компании или 7%.

16% или 1275 компаний из белого списка работают в сфере оптовой торговли. На втором месте сельское хозяйство — 1120 бизнесов (14%). Недвижимостью занимаются 675 компаний (8,4%), а обслуживанием домов и территорий — 359 компаний (4,5%). Медицинская отрасль замыкает пятерку — 312 компаний (3,9%).