Трамп отменил указ Байдена об искусственном интеллекте

В первый день своего второго президентского срока Дональд Трамп отменил указ Джо Байдена об уменьшении рисокв, связанных с искусственным интеллектом для потребителей, работников и национальной безопасности. Об этом пишет Reuters, передает FinTech Insider.

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Упраздненный указ требовал от разработчиков систем ИИ, представляющих риск для национальной безопасности США, экономики, общественного здоровья или безопасности, делиться результатами тестов безопасности с правительством США перед публичным выпуском. Документ также обязывал федеральные агентства устанавливать стандарты такого тестирования.

Республиканская партия в 2024 году пообещала отменить этот указ, утверждая, что он препятствует инновациям в сфере ИИ.