За время большой войны разбогател на более чем $1 миллион: СБУ задержала главного психиатра ВСУ (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, являющегося заместителем председателя Центральной ВЛК и решающего вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По материалам дела, это должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на $1 млн.

При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Как установило расследование, в течение 2022−2024 годов подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

BMW Х7 2024 г. в.;

BMW Х7 2022 г. в.;

BMW Х5 2023 г. в.;

BMW Х3 2022 г. в.;

а также другое имущество.

Во время обысков у него следователи СБУ обнаружили также $152 тыс. и 34 тыс. евро.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 368−5 (незаконное обогащение);

ст. 366−2 (декларирование недостоверной информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.