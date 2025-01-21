Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, являющегося заместителем председателя Центральной ВЛК и решающего вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
За время большой войны разбогател на более чем $1 миллион: СБУ задержала главного психиатра ВСУ (фото)
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По материалам дела, это должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на $1 млн.
При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.
Как установило расследование, в течение 2022−2024 годов подозреваемый приобрел:
- частный дом в Обуховском районе Киевской области;
- 2 квартиры в Киеве;
- 1 квартиру в Одессе;
- 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
- BMW Х7 2024 г. в.;
- BMW Х7 2022 г. в.;
- BMW Х5 2023 г. в.;
- BMW Х3 2022 г. в.;
- а также другое имущество.
Во время обысков у него следователи СБУ обнаружили также $152 тыс. и 34 тыс. евро.
Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 368−5 (незаконное обогащение);
- ст. 366−2 (декларирование недостоверной информации).
Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.
Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.
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