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21 января 2025, 12:01 Читати українською

За время большой войны разбогател на более чем $1 миллион: СБУ задержала главного психиатра ВСУ (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, являющегося заместителем председателя Центральной ВЛК и решающего вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных Сил, являющегося заместителем председателя Центральной ВЛК и решающего вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
Фото: СБУ

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Подробности

По материалам дела, это должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на $1 млн.

При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Как установило расследование, в течение 2022−2024 годов подозреваемый приобрел:

  • частный дом в Обуховском районе Киевской области;
  • 2 квартиры в Киеве;
  • 1 квартиру в Одессе;
  • 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
  • BMW Х7 2024 г. в.;
  • BMW Х7 2022 г. в.;
  • BMW Х5 2023 г. в.;
  • BMW Х3 2022 г. в.;
  • а также другое имущество.

Во время обысков у него следователи СБУ обнаружили также $152 тыс. и 34 тыс. евро.

Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 368−5 (незаконное обогащение);
  • ст. 366−2 (декларирование недостоверной информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
21 января 2025, 12:11
#
Кому війна — кому мать родна! Проте скільки іконок на задньому плані… Глибоко віруюча людина:)
+
+30
Riojas
Riojas
21 января 2025, 12:26
#
Цитируя «так когда ещё война будет?». Зачем им останавливаться? У людей шанс всей жизни
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
21 января 2025, 12:23
#
Пф, та щас любого тцкшника или члена влк можно брать без боязни ошибиться.
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
21 января 2025, 12:36
#
То есть 3 года его никто не замечал?
+
+30
mantis05
mantis05
21 января 2025, 13:41
#
Лям? не серьезно. Да и не посадят, а догану какую-нибудь сделают, переведут в другую область и там он снова будет «работать»
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