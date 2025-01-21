В прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 г., сообщает Укравтопром.
В Украине вырос спрос на авто из Китая
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Сколько приобрели авто
Новых — 11 тыс. ед. (+37%); подержанных — более 3,3 тыс. ед. (-20%). Итак, в 2024 г. автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» — 1,5%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 82%.
Самые популярные модели
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 2024 года:
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VW ID.4 — 1625 ед.;
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Honda M-NV — 1279 ед.;
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BYD Song Plus — 1062 ед.;
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Nissan Ariya — 766 ед.;
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Zeekr 001 — 703 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- VW ID.4 — 635 ед.;
- Nissan Ariya — 259 ед.;
- Honda M-NV — 175 ед.;
- Zeekr 001 — 175 ед.;
- Honda eNS1 — 156 ед.
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