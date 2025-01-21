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21 января 2025, 11:37 Читати українською

В Украине вырос спрос на авто из Китая

В прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 г., сообщает Укравтопром.

В прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тыс.
Фото: nissan-ariya.infocar.ua

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Сколько приобрели авто

Новых — 11 тыс. ед. (+37%); подержанных — более 3,3 тыс. ед. (-20%). Итак, в 2024 г. автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» — 1,5%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 82%.

Самые популярные модели

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения по итогам 2024 года:

  • VW ID.4 — 1625 ед.;

  • Honda M-NV — 1279 ед.;

  • BYD Song Plus — 1062 ед.;

  • Nissan Ariya — 766 ед.;

  • Zeekr 001 — 703 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

  • VW ID.4 — 635 ед.;
  • Nissan Ariya — 259 ед.;
  • Honda M-NV — 175 ед.;
  • Zeekr 001 — 175 ед.;
  • Honda eNS1 — 156 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
21 января 2025, 11:48
#
Очередной бред и манипуляция… Из китайских там только зехер 001! Все остальные машины не КИТАЙСКИЕ, а ИЗ КИТАЯ! Клоуны…
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