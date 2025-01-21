Курс валют на 21 января: доллар в банках прибавил 10 копеек, евро — 25 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара по покупке подорожал на 10 копеек, а в продаже на 5 копеек. Евро в покупке прибавило 10 копеек, а в продаже на 25 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро добавило 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,10−42,65 грн. Евро покупают за 43,40 грн, а продают за 44,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,60−42,62, евро — 44,10−44,32 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,17−42,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,75−43,76 грн/евро.

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